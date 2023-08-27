Події

19:07 27.08.2023

Окупанти за добу завдали 11 ракетних і 32 авіаудари по Україні

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Окупанти за добу завдали 11 ракетних і 32 авіаудари по Україні

Російські окупанти впродовж доби завдали 11 ракетних і 32 авіаційних ударів по території України, здійснили 38 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Крім того, вночі противник завдав чергового удару крилатими ракетами повітряного базування. "У результаті успішної бойової роботи силами і засобами Повітряних сил Збройних сил України знищено 4 крилаті ракети", - йдеться у зведенні.

Противник завдав авіаційних ударів у районі Кіндратівки Сумської області, Надїї, Твердохлібового та М'ясожарівки Луганської області, Красногорівки та Золотої Ниви Донецької області, Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області, Миколаївки, Микільського та Антонівки Херсонської області.

Окупанти за добу здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, зокрема, міст Середина-Буда Сумської області, Часів Яр, Авдіївка, Мар'їнка Донецької області та м. Херсон.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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