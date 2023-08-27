Події

19:03 27.08.2023

Українська авіація завдала десять ударів по місцях скупчення окупантів за добу

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Українська авіація завдала десять ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація сил оборони України впродовж доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу і один - по зенітно-ракетних комплексах російських окупантів.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби вразили один склад боєприпасів, дві станції радіоелектронної боротьби та три артилерійські засоби на вогневих позиціях противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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