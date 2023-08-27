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12:59 27.08.2023

Окупанти обстріляли Середина-Буду та 13 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях, жертв немає - ОК "Північ"

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Окупанти обстріляли Середина-Буду та 13 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях, жертв немає - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли минулої доби м. Середина-Буда та села Українське, Вільна Слобода, Ходине і Старикове Шосткинського району, а також Горки, Бояро Лежачі та Сімейкине Конотопського району Сумської області, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у Facebook у неділю в неділю.

"Сумська область. Конотопський район: Горки - 2 приходи, імовірно міномет 120 мм; Бояро Лежачі - 16 приходів, імовірно АГС... Сімейкине - 11 приходів, імовірно міномет 120 мм. Шосткинський район: Середина-Буда - 3 приходи, імовірно міномет 82 мм; Українське - 2 приходи, імовірно міномет 120 мм; Вільна Слобода - 2 приходи, імовірно міномет 120 мм; Ходино - 8 приходів, імовірно ствольна артилерія; Старикове - 5 приходів, імовірно міномет 120 мм", - ідеться у зведенні.

Також окупанти обстріляли з мінометів і ствольної артилерії села Карповичі, Лісківщина, Грем'яч і Камінь Новгород-Сіверського району, а також села Хрінівка і Клюси Корюківського району Чернігівської області.

Чернігівська область. Семенівська громада: Карповичі - 16 приходів, імовірно, міномет 82 мм; Лісківщина - 13 приходів, імовірно ствольна артилерія. Новгород-Сіверська громада: Грем'яч - 3 приходи, ймовірно, міномет 120 мм; Камінь - 37 приходів, ймовірно, ствольна артилерія. Сновська громада: Хрінівка - 6 приходів, імовірно міномет 120 мм; Клюси - 4 приходи, імовірно міномет 120 мм", - розповіли в ОК "Північ".

Загалом за добу нараховано 15 обстрілів (128 вибухів) із різних видів озброєння. Інформації про загиблих серед місцевого населення не зафіксовано.

Усі населені пункти, що потрапили під обстріл, розташовані поруч із державним кордоном із РФ (Брянська та Курська області).

 

Теги: #обстріли #ок_північ

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