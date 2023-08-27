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12:05 27.08.2023

Париж першим у Європі заборонить у місті електросамокати

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Париж першим у Європі заборонить у місті електросамокати

З 1 вересня в Парижі буде неможливо орендувати електричні самокати, повідомляє в неділю телеканал RTBF.

За даними каналу, мерія міста не має наміру поновлювати контракти з трьома приватними операторами, які розгорнули парк цих транспортних засобів у Парижі, який стане першою європейською столицею, що заборонила послугу з надання електросамокатів населенню.

Постачальники цієї послуги мають прибрати з паризьких вулиць самокати, якими можна користуватися до кінця серпня.

Це рішення ґрунтується на підсумках міського референдуму з питання використання електросамокатів. У голосуванні взяли участь понад 100 тис. парижан. За заборону висловилися 89% тих, хто брав участь у референдумі 2 квітня.

Причиною проведення такого голосування стали проблеми, які створюють розкидані абияк по всьому місту самокати, але особливо занепокоєння про безпеку їхніх користувачів.

RTBF відзначає критику цього референдуму відповідними компаніями, які насамперед вказують на низьку явку - 7,46%. "Явка могла б бути більш активною і представницькою, якби методи голосування були іншими: більше виборчих дільниць, електронне голосування, муніципальна інформація", - написали три приватні компанії-оператори у спільному комюніке.

У 2022 році в Парижі було зафіксовано близько 400 тис. поїздок на електросамокатах, повідомив телеканал.

Теги: #париж #електросамокати

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