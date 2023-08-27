Події

07:34 27.08.2023

За добу відбулося понад 40 бойових зіткнень

2 хв читати
За добу відбулося понад 40 бойових зіткнень

За минулу добу на фронті між ЗСУ та російськими окупантами відбулося понад 40 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб.

"Протягом доби відбулося понад 40 бойових зіткнень", - ідеться в ранковому зведенні.

На сіверському та слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 н. п., зокрема, Хрінівка, Клюси Чернігівської області; Кружок, Волфине, Басівка, Тур’я, Грабовське, Рясне Сумської області та Рублене, Амбарне, Бологівка Харківської області.

На куп'янському напрямку артилерійського та мінометного обстрілу противника зазнали Дворічна, Сінківка, Іванівка, Кислівка, Тополя Харківської області.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки, Твердохлібового, Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Кремінна, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Білої Гори, Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Новомаркове, Ступочки, Андріївка, Курдюмівка Донецької області.

На авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Степового Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Керамік, Новобахмутівка, Орлівка, Тоненьке, Нетайлове Донецької області.

На мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Курахівка, Олександропіль, Гостре, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них, Вугледар, Водяне, Шахтарське, Благодатне, Урожайне, Рівнопіль Донецької області.

На запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхова та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Староукраїнка, Гуляйпільське, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Роботине  Запорізької області.

На херсонському напрямку від артилерійських обстрілів  противника постраждали Ольгівка, Одрадокам’янка, Миколаївка, Херсон, Янтарне, Дніпровське Херсонської області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:44 26.08.2023
Українська авіація за добу завдала 14 ударів по скупченню військ і техніки противника

Українська авіація за добу завдала 14 ударів по скупченню військ і техніки противника

08:21 26.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 640 окупантів і 18 артилерійських систем

Сили оборони за добу ліквідували 640 окупантів і 18 артилерійських систем

07:38 26.08.2023
У с. Осипенко Запорізької області 1500 окупантів поселили в будинках разом із цивільними

У с. Осипенко Запорізької області 1500 окупантів поселили в будинках разом із цивільними

07:25 26.08.2023
На фронті протягом доби відбулося 40 бойових зіткнень

На фронті протягом доби відбулося 40 бойових зіткнень

07:17 26.08.2023
Протягом доби противник завдав два ракетних і 62 авіаційних удари, здійснив 89 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби противник завдав два ракетних і 62 авіаційних удари, здійснив 89 обстрілів із РСЗВ

07:03 26.08.2023
Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника

19:17 25.08.2023
Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника

Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника

19:12 25.08.2023
На фронті протягом доби відбулося 35 бойових зіткнень

На фронті протягом доби відбулося 35 бойових зіткнень

19:09 25.08.2023
Протягом доби противник завдав два ракетних і 39 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з РСЗВ

Протягом доби противник завдав два ракетних і 39 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з РСЗВ

09:04 25.08.2023
Сили оборони мали успіх на двох напрямках на південному фронті

Сили оборони мали успіх на двох напрямках на південному фронті

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України просуваються через найбільш складну ділянку оборонних позицій окупантів

Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю льотчиків в авіакатастрофі над Житомирщиною

Резніков пропонує випустити об'єктивне розслідування щодо ситуації із закупівлею курток для армії

Російський ЗРК С-400 знищили новою українською ракетою - Данілов

ДБР розслідує зіткнення двох літаків L-39 у Житомирській області, внаслідок якого загинули три пілоти

ОСТАННЄ

Противник обстріляв Марганець із важкої артилерії

ЗС України просуваються через найбільш складну ділянку оборонних позицій окупантів

МЗС України засуджує обшуки російських силовиків у будинках кримських татар на День незалежності

ППО знищила ракети Х-101/555/55, якими РФ атакувала Київ

Унаслідок ударів ворога по Херсону сталося кілька пожеж

27 серпня: Яке сьогодні свято

40 нелегалів за добу намагалися перетнути польсько-білоруський кордон

G7 готова підтримувати Україну, скільки потрібно

Україна бореться завдяки силі таких людей, як Усик

Ворог ударив по підприємству у Херсоні, є поранений

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА