Окупанти обстріляли село на Харківщині, загинули два мирних жителі, один поранений

Російські окупаційні війська в суботу обстріляли с. Подоли Куп'янського району Харківської області, є жертви і постраждалий серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За попередньою інформацією медиків, у селі Подоли внаслідок обстрілу загинули 2 людей, ще 1 - поранений. Дані встановлюються. Ворог влучив у цивільний об'єкт - кафе, де вдень перебували місцеві жителі. На місці працюють правоохоронці та екстрені служби", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.