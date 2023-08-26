Події

11:51 26.08.2023

Окупанти обстріляли село на Харківщині, загинули два мирних жителі, один поранений

1 хв читати

Російські окупаційні війська в суботу обстріляли с. Подоли Куп'янського району Харківської області, є жертви і постраждалий серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За попередньою інформацією медиків, у селі Подоли внаслідок обстрілу загинули 2 людей, ще 1 - поранений. Дані встановлюються. Ворог влучив у цивільний об'єкт - кафе, де вдень перебували місцеві жителі. На місці працюють правоохоронці та екстрені служби", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Теги: #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:42 26.08.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

08:36 24.08.2023
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

08:38 22.08.2023
Унаслідок нічних обстрілів Вовчанська пошкоджено чотири будинки, рятувальники деблокували з-під завалів жінку

Унаслідок нічних обстрілів Вовчанська пошкоджено чотири будинки, рятувальники деблокували з-під завалів жінку

09:14 21.08.2023
За добу на Харківщині один мирний житель загинув, 11 поранені внаслідок ворожих обстрілів - ОВА

За добу на Харківщині один мирний житель загинув, 11 поранені внаслідок ворожих обстрілів - ОВА

21:41 20.08.2023
Окупанти знову завдали артобстрілу по Куп'янську, є пошкодження

Окупанти знову завдали артобстрілу по Куп'янську, є пошкодження

08:53 20.08.2023
У результаті ранкового обстрілу Куп'янська важко поранено мирного жителя

У результаті ранкового обстрілу Куп'янська важко поранено мирного жителя

09:01 19.08.2023
Унаслідок нічного ворожого обстрілу села на Харківщині поранено двох мирних жителів

Унаслідок нічного ворожого обстрілу села на Харківщині поранено двох мирних жителів

08:45 18.08.2023
На Харківщині за добу одна загибла, одна постраждала внаслідок ворожих обстрілів

На Харківщині за добу одна загибла, одна постраждала внаслідок ворожих обстрілів

11:49 17.08.2023
Окупанти обстріляли Заоскілля на Харківщині, загинула жінка

Окупанти обстріляли Заоскілля на Харківщині, загинула жінка

08:59 17.08.2023
Окупанти обстріляли п'ять районів Харківщини, загинув мирний житель

Окупанти обстріляли п'ять районів Харківщини, загинув мирний житель

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Друге з початку війни судно вийшло з Одеси поза "зерновим коридором"

Сили оборони за добу ліквідували 640 окупантів і 18 артилерійських систем

Україна розпочала переговори з Канадою щодо двостороннього документу про гарантії безпеки - Єрмак

ЗСУ в ході спецоперації з СБУ атакували безпілотниками 126 бригаду Чорноморського флоту РФ, відомо про десятки вбитих і поранених окупантів

Зеленський анонсував нові міжнародні заходи та внутрішньополітичні рішення

ОСТАННЄ

Друге з початку війни судно вийшло з Одеси поза "зерновим коридором"

Співробітнику "Київводоканалу" та посереднику повідомлено про підозру у зловживанні впливом

Зеленський зустрівся з амбасадором UNITED24 Андрієм Шевченком

Унаслідок нічного обстрілу в Херсонській області загинула літня жінка

У МЗС вважають категорично неприйнятним продовження заборони на імпорт українського зерна до кінця 2023 року в низці країн ЄС

Сили ППО знищили в Харківській області 2 БПЛА "Shahed-136/131"

Нардеп Радіна готова скласти мандат, якщо Резніков спростує інформацію про закупівлю Міноборони курток для військових за завищеними цінами

РФ може збільшити інтенсивність наступу на напрямку Куп'янськ - Лиман, щоб створити буферну зону навколо Луганської області - британська розвідка

Протягом доби ворог 13 разів обстріляв прикордонні території Чернігівської та Сумської областей

Унаслідок обстрілу з "Граду" загинув мешканець Малої Токмачки і ще одного поранено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА