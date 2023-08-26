Нардеп Радіна готова скласти мандат, якщо Резніков спростує інформацію про закупівлю Міноборони курток для військових за завищеними цінами

Голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна (фракція "Слуга народу") заявляє, що готова скласти мандат після ухвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників, якщо міністр оборони України Олексій Резніков спростує інформацію про закупівлі Міноборони курток для військових за завищеними цінами.

На своїй сторінці у фейсбуці депутат пропонує міністру оборони до 9 ранку понеділка, 28 серпня, спростувати інформацію про те, що: "Міноборони без тендеру купило куртки у "турецької" фірми-посередника, одним із власників якої на момент договору з Міноборони був цілком український племінник народного депутата з оборонного комітету Касая. Причетність племінника до компанії не спростовував навіть сам пан Касай", - написала Радіна в суботу вранці.

Окрім цього, Резніков має спростувати інформацію про те, що "Міноборони заплатило за куртки втричі дорожче, ніж це вказано в документі з турецької сторони, з яким вантаж виїхав із Туреччини і проїхав інші митниці аж до кордону України. Достовірність документу підтвердив голова ТСК з розслідування економічних злочинів Ярослав Железняк".

Радіна наголошує, що якщо міністр спростує цю інформацію, то нардеп складе мандат одразу після ухвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників, зокрема воєнкомів і закупівельників для армії.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що готовий піти у відставку, якщо звинувачення в тому, що Міноборони закупило літні куртки замість зимових підтвердяться.