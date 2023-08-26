Сили оборони за добу ліквідували 640 окупантів і 18 артилерійських систем

Сили оборони за добу ліквідували 640 окупантів, 12 танків, 18 бронемашин, 18 артсистем, 2 засоби ППО і 2 РСЗВ, 11 безпілотників, 2 крилаті ракети, 35 одиниць авто і спецтехніки противника, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08. 23 орієнтовно становили особового складу - близько 260270 (+640) осіб, танків - 4390 (+12) од, бойових броньованих машин - 8539 (+18) од, артилерійських систем - 5379 (+18) од, РСЗВ - 726 (+2) од, засобів ППО - 497 (+2) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4367 (+11), крилаті ракети - 1411 (+2), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7823 (+33) од, спеціальна техніка - 804 (+2)", - зазначається в повідомленні.

Дані уточнюються.