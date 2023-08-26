У с. Осипенко Запорізької області 1500 окупантів поселили в будинках разом із цивільними

Окупаційна влада розмістила 1500 російських військовослужбовців у будинках із місцевими жителями та на території місцевої лікарні села Осипенко Бердянського району, тим самим продовжуючи використовувати цивільних як "живий щит", повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України в суботу вранці.

"У населеному пункті Осипенко Запорізької області 23 серпня зафіксовано прибуття 1500 військовослужбовців російських окупаційних військ бурятської національності, які незаконно розквартировані в цивільних будинках із місцевими жителями і на території місцевої лікарні", - ідеться у зведенні.