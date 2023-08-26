Події

07:25 26.08.2023

На фронті протягом доби відбулося 40 бойових зіткнень

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На фронті протягом доби відбулося 40 бойових зіткнень

Протягом доби між українськими захисниками та росіянами відбулося 40 бойових зіткнень на лінії фронту, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні в суботу вранці.

Зазначається, що ворог вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області, Первомайського, Оріхово-Василівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

Водночас ЗСУ успішно відбили ворожі атаки поблизу Вугледара Донецької області та продовжують стримувати наступ окупантів у Мар'їнки.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - зазначають у Генштабі.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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