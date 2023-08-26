Події

07:17 26.08.2023

Протягом доби противник завдав два ракетних і 62 авіаційних удари, здійснив 89 обстрілів із РСЗВ

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Протягом доби противник завдав два ракетних і 62 авіаційних удари, здійснив 89 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби противник завдав два ракетні та 62 авіаційні удари, здійснив 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"У результаті успішної бойової роботи силами і засобами Повітряних Сил знищено дві крилаті ракети "Калібр" і чотири ударні БПЛА "Shahed-136/131". Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні, опублікованому на сторінці фейсбук у суботу вранці.

Зазначається, що ймовірність нанесення ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 132 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Також противник завдав авіаційних ударів у районах Удів, Шийківки, Чернещини, Червоного Става, Кислівки та Піщаного Харківської області, Твердохлібового, Макіївки, Ямполя Луганської області, Спірного, Веселого, Красногорівки, Вугледара, Времівки, Благодатного, Старомайорського, та Урожайного Донецької області, а також у районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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