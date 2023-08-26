Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника

Протягом доби авіація сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів, ще один - по зенітно-ракетному комплексу ворога, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні в суботу вранці.

Також протягом доби підрозділи ракетних військ і артилерії вразили один зенітно-ракетний комплекс російських загарбників і три артилерійські засоби на вогневих позиціях.