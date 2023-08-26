Події

07:03 26.08.2023

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника

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Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника

Протягом доби авіація сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів, ще один - по зенітно-ракетному комплексу ворога, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні в суботу вранці.

Також протягом доби підрозділи ракетних військ і артилерії вразили один зенітно-ракетний комплекс російських загарбників і три артилерійські засоби на вогневих позиціях.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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