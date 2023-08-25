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22:41 25.08.2023

ЗСУ в ході спецоперації з СБУ атакували безпілотниками 126 бригаду Чорноморського флоту РФ, відомо про десятки вбитих і поранених окупантів

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ЗСУ в ході спецоперації з СБУ атакували безпілотниками 126 бригаду Чорноморського флоту РФ, відомо про десятки вбитих і поранених окупантів

Військова контррозвідка СБУ та ЗСУ у п'ятницю атакували групою безпілотників 126 бригаду Чорноморського флоту Російської Федерації, відомо про кілька десятків убитих та поранених окупантів, поінформувало агентство "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.
Окрім того, внаслідок спецоперації вражені місця зберігання боєприпасів та серйозно пошкоджено військову техніку противника.
Точну кількість використаних безпілотників джерело не уточнює, проте відомо, що атака здійснювалася групою дронів, яка обійшла всі системи захисту росіян.

Теги: #рф #флот #україна #зсу #спецоперація

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