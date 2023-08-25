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21:55 25.08.2023

Резніков готовий піти у відставку, якщо обвинувачення в закупівлі літніх курток замість зимових підтвердяться. Якщо ні - депутатка Радіна має піти з парламенту, а журналіст Ткач - із журналістики

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Резніков готовий піти у відставку, якщо обвинувачення в закупівлі літніх курток замість зимових підтвердяться. Якщо ні - депутатка Радіна має піти з парламенту, а журналіст Ткач - із журналістики

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що готовий піти у відставку, якщо обвинувачення в тому, що Міноборони закупило літні куртки замість зимових підтвердяться.

"За результатами звинувачень у нібито закупівлі та постачанні МО літніх курток замість зимових, я пропоную парі. Якщо виявиться, що Міністерство оборони дійсно поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то я, міністр оборони України Олексій Резніков, пишу заяву про відставку", - ідеться в заяві Резнікова, переданій агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

"Якщо ж виявиться, що було поставлено 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то народна депутатка Анастасія Радіна здає мандат, а журналіст "Української Правди" Михайло Ткач іде з видання і на 3 роки припиняє займатися журналістикою", - написав також він.

За словами Резнікова, "арбітрами в цьому парі я запрошую Комітет з депутатської етики ВРУ та Комісію з журналістської етики, а спостерігачами - редакції авторитетних українських видань. Пропоную написати про це парі і приєднатися, ставши спостерігачами!".

"При розборі ситуації ми надамо всі документи, докази, факти і матеріали, що стосуються справи, щоб переможець спору був очевидний для всього українського суспільства", - написав також він.

 

 

Теги: #скандал #відставка #резніков #куртки

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