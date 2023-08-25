На фронті протягом доби відбулося 35 бойових зіткнень

Протягом доби між українськими захисниками і росіянами відбулося 35 бойових зіткнень на лінії фронту, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні в п'ятницю ввечері.

Зазначається, що ворог вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоєгорівки Луганської області, Кліщіївки та Первомайського Донецької області.

Водночас українські військові успішно відбили ворожі атаки поблизу Вугледара Донецької області. Крім цього, ЗСУ продовжують стримувати наступ окупантів біля Мар'їнки.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - наголошують у Генштабі.