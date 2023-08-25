Події

19:09 25.08.2023

Протягом доби противник завдав два ракетних і 39 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з РСЗВ

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Протягом доби противник завдав два ракетних і 39 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з РСЗВ

Протягом доби противник завдав 2 ракетних і 39 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"У результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил сьогодні знищено 2 крилаті ракети "Калібр" та 1 ударний БПЛА "Shahed-136/131". Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні, опублікованому на сторінці фейсбук у п'ятницю ввечері.

На волинському і поліському напрямках ситуація без істотних змін.

Протягом доби окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 125 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Також противник завдав авіаційних ударів неподалік Кислівки, Піщаного, Червоного Ставу Харківської області, Твердохлібового, Макіївки Луганської області, Веселого, Красногорівки, Вугледара, Времівки, Благодатного, Старомайорського, Урожайного Донецької області та в районах Малої Токмачки, Роботиного, Новоданилівки Запорізької області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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