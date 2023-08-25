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13:57 25.08.2023

Данілов: Удари безпілотників по Росії - це про справедливість

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Данілов: Удари безпілотників по Росії - це про справедливість

Удари безпілотників по Росії покликані показати населенню Росії, що таке війна, вважає секретар РНБО України Олексій Данілов.

"Якщо наші діти, наші жінки, літні люди мають перебувати в укриттях, то чому росіяни мають себе спокійно почувати у своїй домівках, у своїх квартирах у місті Москва, звідки ухвалюються всі ці рішення, звідки ці божевільні ухвалили рішення напасти на нашу країну?" - сказав він в інтерв'ю "Радіо Свобода", оприлюдненому в п'ятницю.

"Це ж про справедливість, до речі. Війна – це завжди про справедливість. І Господь все розставить на свої місця. І не тільки наші діти мають страждати, наші люди мають страждати. Хай вони постраждають так само, побачать, що таке війна", - сказав він, додавши: "Їм здається, що війна ніколи не прийде в їх домівки. Вона прийшла 24 лютого, коли їх божевільний фюрер вирішив максимально активно напасти на нашу країну".

"Війна прийде на Росію. І цю війну вони самі туди покликали", - наголосив Данілов.

Теги: #росія #бпла #данілов

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