Події

13:10 25.08.2023

Словенія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України - Зеленський

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Словенія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України - Зеленський

Словенія приєдналася до декларації держав G7 щодо надання гарантій безпеки для України, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вдячний уряду Словенії та особисто прем’єр-міністру Роберту Голобу за приєднання до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України", - написав Зеленський у твіттері.

За словами президента, Україна та Словенія мають спільні цінності свободи та демократії, а також прагнення до миру та справедливості для всієї євроатлантичної спільноти.

Як повідомлялося, на саміті НАТО у Вільнюсі лідери держав G7 ухвалили декларацію щодо гарантій безпеки для України. Наразі документ підтримали вже понад 25 країн.

 

Теги: #словенія #g7

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