Події

11:26 25.08.2023

У суботу та неділю в північно-західних і північних областях очікуються короткочасні дощі

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У суботу та неділю в північно-західних і північних областях очікуються короткочасні дощі

У суботу, 26 серпня, в Україні очікується погода без опадів, лише вдень у північно-західних областях місцями короткочасний дощ, гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

У північно-східних областях уночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 23°; вдень 27-32°, у південно-західній частині подекуди до 35°, у східних і Сумській областях 24-29°; у Карпатах уночі 11-16°, вдень 23-28°.

У Києві 26 серпня буде сухо, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 29-31°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Б. Срезневського, в Києві 26 серпня найвища температура вдень була 33,7° у 1903 р., найнижча вночі 6,3° у 1899 р.

За прогнозом синоптиків, у неділю, 27 серпня, у північно-західних та північних областях очікується місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°; вдень 29-34°, у південно-західних областях місцями 35-37°.

У столиці України 27 серпня можливий місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 31-33°.

Теги: #погода #прогноз

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