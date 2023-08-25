Уночі ворог атакував ракетами та БПЛА, збито п’ять із п’яти ворожих цілей

У ніч на 25 серпня ворог атакував Україну ракетами і безпілотниками, силами ППО знищено 5 із 5 ворожих цілей, повідомляється у зведенні Повітряних сил ЗСУ.

"Вночі 25 серпня 2023 року противник завдав удару ракетами повітряного та морського базування з акваторій Чорного та Азовського морів. У напрямку південних областей із літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 із Чорного моря та дві крилаті ракети "Калібр" із малого ракетного корабля з Азовського моря. Також зафіксовано пуск одного ударного БПЛА типу "шахед" із напрямку Приморсько-Ахтарськ", - зазначено в повідомленні ПС ЗСУ.

Усі п'ять цілей знищено силами і засобами Повітряних сил. Ракети - у межах Одеської, ударний БПЛА - у Дніпропетровській області.

Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер у телеграм, майже опівночі із застосуванням тактичної авіації над Чорним морем ворог випустив 2 ракети, імовірно, Х-35/Х-59 у напрямку одного з портів. Сили протиповітряної оборони знищили ракети над морем.

"Через кілька годин відбулася друга атака. Цього разу з акваторії Азовського моря ворог спрямував 2 ракети типу "Калібр" у бік обласного центру. І тут сили протиповітряної оборони впоралися відмінно: обидві ракети знищено", - написав він.