Вночі росіяни двічі атакували ракетами Одеську область, попередньо, всі цілі збито

Росіяни двічі за ніч атакували ракетами типу Х-35/59 і "Калібрами" Одеську область, попередньо всі ворожі цілі були знищені, повідомив голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації (ОВА) Сергій Братчук.

"Атака району Чорноморська в Одеській області двома ракетами, попередньо типу Х-35/59. Знищено", - написав він у своєму телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

"Близько 03:44 повторна атака Одеської області. Цього разу Калібрами. Попередньо всі були збиті", - додав Братчук.

Дані уточнюються.