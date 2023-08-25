Події

07:45 25.08.2023

Вночі росіяни двічі атакували ракетами Одеську область, попередньо, всі цілі збито

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Вночі росіяни двічі атакували ракетами Одеську область, попередньо, всі цілі збито

Росіяни двічі за ніч атакували ракетами типу Х-35/59 і "Калібрами" Одеську область, попередньо всі ворожі цілі були знищені, повідомив голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації (ОВА) Сергій Братчук.

"Атака району Чорноморська в Одеській області двома ракетами, попередньо типу Х-35/59. Знищено", - написав він у своєму телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

"Близько 03:44 повторна атака Одеської області. Цього разу Калібрами. Попередньо всі були збиті", - додав Братчук.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #атака #ракети #одеська_область

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