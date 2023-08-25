Українська авіація за добу 13 разів атакувала скупчення особового складу противника

Авіація сил оборони минулої доби завдала 1 удару по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу і 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника, повідомив Генштаб Збройних сил України в п'ятницю вранці.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 склад боєприпасів і 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.