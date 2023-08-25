Події

07:17 25.08.2023

Росіяни готують псевдовибори на окупованій частині Запорізької області

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Росіяни готують псевдовибори на окупованій частині Запорізької області

В одному з тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області окупаційна влада планує проведення псевдовиборів у змішаному форматі: показове голосування на дільницях та обхід квартир і будинків, повідомляє Генштаб збройних сил України.

"Обхід будинків передбачається розпочати завчасно. Починаючи з 30 серпня цього року представники окупаційної влади почнуть обхід квартир для збору голосів. Крім того в цьому регіоні з’являються особи, яких привозять із території рф та розселяють в покинутих будинках місцевих жителів. Даний факт пов’язаний із підготовкою фальсифікації голосування та створення потрібної картинки для російських медіа", - йдеться у зведенні, опублікованому у фейсбуці.

Також посилюється тиск на місцеве населення з вимогою отримувати російські паспорти. Зокрема, запроваджується вимога, що оплата комунальних послуг, інтернету та мобільного телефону неможлива без російського громадянства.

"З метою посилення тиску на місцеве населення в даному регіоні відмічається збільшення чисельності військовослужбовців чеченської національності, які поводяться дуже агресивно та жорстко відносяться до порушення комендантської години місцевим населенням", - інформували в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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