Окупанти намагалися наступати на куп'янському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Російські окупанти намагалися атакувати на куп'янському, авдіївському та мар'їнському напрямках - за минулу добу відбулося 35 бойових зіткнень, повідомив Генштаб Збройних сил України в п'ятницю вранці.

На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів поблизу Бобилівки та Волфіного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.

На куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії неподалік Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів у Орлянського Харківської області та Надії, Твердохлібового Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали щонайменше 5 населених пунктів.

На лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Спірного, Роздолівки, Веселого Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 4 населених пункти.

На бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів у Іванівського, Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів.

На авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах на північний схід від Новомихайлівки та Мар'їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали близько 6 населених пунктів.

На шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Благодатного, Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів.

На запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Левадного, Малої Токмачки, Роботиного та Оріхова Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів.

На херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів поблизу Тягинки та Наддніпрянського Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.