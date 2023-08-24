Події

22:10 24.08.2023

Зеленський і Трюдо можуть зустрітися в Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН

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Зеленський і Трюдо можуть зустрітися в Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в четвер, 24 серпня.

Під час бесіди лідери обговорили можливість зустрічі найближчим часом у Нью-Йорку, під час Генасамблеї ООН.

"Наші країни є близькими друзями та сильними партнерами. І так – з 1991 року, коли Канада однією з перших визнала незалежність України. У ці важкі часи ми продовжуємо бути разом", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі, опублікувавши відео телефонної розмови з Трюдо.

Своєю чергою прем'єр-міністр Канади привітав український народ із Днем незалежності та зазначив, що на саміті G-20 Канада порушуватиме питання про подальшу підтримку України.

Як повідомлялося, засідання G-20 відбудеться в Індії у вересні.

 

 

 

Теги: #президент #канада #розмова #трюдо

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