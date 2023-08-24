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17:16 24.08.2023

Україна готова розпочинати переговори з Португалією щодо двостороннього документа про гарантії безпеки - Зеленський

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Україна готова розпочинати переговори з Португалією щодо двостороннього документа про гарантії безпеки - Зеленський

Україна готова розпочинати переговори з Португалією щодо розроблення двостороннього документа про гарантії безпеки, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Португалія приєдналася до Спільної декларації G7 про підтримку України. Далі - як на прикладі зі США та Великою Британією ми розпочали роботу з підготовки двостороннього документа щодо гарантій безпеки - готові починати роботу і з Португалією", - сказав Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із президентом Португалії Марселу Ребелу де Созою в Києві.

Як зазначено в повідомленні на сайті президента, глава держави також нагадав, що від початку повномасштабної російської агресії Португалія допомогла Україні, насамперед гуманітарно та політично, підтримавши євроінтеграційні прагнення нашої країни.

"Ми розуміли, що нам потрібно об'єднувати ЄС. Не лише навколо збройної допомоги, а й гуманітарної та насамперед політичної. Тому що політичне об'єднання має вплив на все інше - на постачання як зброї, так і гуманітарної допомоги", - зазначив Зеленський.

Президент констатував: вдалося побудувати такі міцні відносини між країнами, що Португалія повністю підтримує Україну на шляху до ЄС і НАТО.

 

Теги: #україна #безпека #португалія

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