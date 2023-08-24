НБУ введе в обіг 80 тис. пам'ятних монет "Сміливість бути. UA" з нагоди Дня Незалежності

Національний банк України (НБУ) випускає в обіг пам'ятні монети "Сміливість бути. UA" до 32-ї річниці незалежності України номіналом 10 і 5 грн, загальний тираж - 80 тис. шт.

Як повідомив центробанк у четвер, монету 10 грн випустять зі срібла 925 проби тиражем 5 тис. шт., 5 грн - із нейзильберу тиражем 75 тис. шт.

Зазначається, що аверс монети прикрашає стилізована композиція, що символізує Україну, а тло реверса - абсолютно дзеркальне.

"Сьогодні весь світ точно знає, що сміливість – це бути українцями. І щоб підкреслити це, ми зробили поверхню срібної монети частково дзеркальною. Піднесіть її до обличчя, побачте себе, відчуйте себе частиною незламної української нації", - прокоментував елемент дизайну голова Нацбанку Андрій Пишний.

Вага кожної срібної монети становитиме 31,1 г, діаметр - 38,6 мм, монети з нейзильберу - 16,54 г, діаметр - 35 мм.

Над створенням ескізів пам'ятних монет працювали київські художники Володимир Таран, Олександр і Сергій Харукі, а також скульптор Володимир Атаманчук.

Пам'ятна монета "Сміливість бути. UA" стала четвертою в серії "Безсмертна моя Україно". В серпні анонсувався випуск спільної монети від Нацбанків Польщі та України до Дня Незалежності останньої "Дружба та братство - найбільше багатство", до цього було випущено "Ой у лузі червона калина" і "В єдності - сила".

Згідно з інформацією на сайті, придбати монети можна буде з 24 серпня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку, якому буде передано 15 тис. монет зі срібла та нейзильберу. Починаючи з вересня, пам'ятні монети будуть у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ поступово реалізовуватися банками-дистриб'юторами (Укргазбанк, Радабанк, ТАСкомбанк, ПриватБанк).