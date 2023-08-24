Кількість постраждалих у Дніпрі збільшилася до 10 осіб - голова ОВА

Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Дніпру зросла до 10 осіб, трьох госпіталізовано, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Зараз в лікарні – троє людей. Це 55-річна жінка, чоловіки 33 та 48 років. Вони у стані середньої тяжкості", - написав Лисак у телеграм-каналі в четвер.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська в ніч на четвер ударили ракетами по Дніпру. Унаслідок атаки зруйновано транспортний об'єкт, пошкоджено банк, заправку, готель, агрофірму, виробництво меблів, адмінбудівлю та 15 кіосків.

Раніше було відомо про сімох постраждалих.