Події

12:25 24.08.2023

Кількість постраждалих у Дніпрі збільшилася до 10 осіб - голова ОВА

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Кількість постраждалих у Дніпрі збільшилася до 10 осіб - голова ОВА

Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Дніпру зросла до 10 осіб, трьох госпіталізовано, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Зараз в лікарні – троє людей. Це 55-річна жінка, чоловіки 33 та 48 років. Вони у стані середньої тяжкості", - написав Лисак у телеграм-каналі в четвер.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська в ніч на четвер ударили ракетами по Дніпру. Унаслідок атаки зруйновано транспортний об'єкт, пошкоджено банк, заправку, готель, агрофірму, виробництво меблів, адмінбудівлю та 15 кіосків.

Раніше було відомо про сімох постраждалих. 

Теги: #дніпро #постраждалі

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