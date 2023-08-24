Україна обов'язково переможе - Ахметов

Україна обов'язково переможе, день, коли ми почнемо будувати мирну, сучасну, нову країну, обов'язково настане, йдеться у привітанні з нагоди Дня Незалежності українського бізнесмена Ріната Ахметова, переданому агентству "Інтерфакс-Україна".

"Україна багато чого пережила за ці роки, але одне можна стверджувати точно - Україна не здалася і не зламалася. Ми зберегли нашу країну і зберегли нашу державність. І Україна обов'язково переможе. Наш шлях до Перемоги не близький і дуже важкий, але день, коли війна закінчиться і ми почнемо будувати мирну, сучасну, нову Україну, обов'язково настане", - йдеться в тексті.

"Дякую кожному українському воїну, який нас захищає. Ви - наша гордість і наша сила. Дякую всім, хто допомагає в тилу. Сьогодні кожен із нас має робити максимум для допомоги фронту. Для того щоб якнайшвидше зупинити агресора і навіки захистити нашу незалежність", - зазначається в ньому.

"Нехай цей день завжди буде для всіх нас днем радості, гордості та надії. Зі святом! З Днем Незалежності!" - написав Ахметов.