Інтерфакс-Україна
Події
14:49 24.08.2025

Глави МЗС країн G7 проведуть віртуальну зустріч у День Незалежності

1 хв читати
Глави МЗС країн G7 проведуть віртуальну зустріч у День Незалежності

У День Незалежності, 24 серпня, відбудеться віртуальна зустріч міністрів закордонних справ країн G7, повідомило Міністерство закордонних справ Італії.

"З нагоди Дня Незалежності України міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Антоніо Таяні підтверджує повну підтримку Італії Києва у досягненні справедливого та міцного миру, за повної поваги до суверенітету України та у тісній координації зі Сполученими Штатами та європейськими партнерами", - йдеться у повідомленні на сайті міністерства

"У цьому контексті Таяні візьме участь у віртуальній зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, скликаній канадським головуванням сьогодні о 14:00. Це також стане нагодою підбити підсумки зустрічі лідерів у Вашингтоні 18 серпня та обговорити перспективи миру в Україні", – йдеться у заяві.

Також Таяні доручив підсвітити фасад Міністерства закордонних справ кольорами українського прапора. Так само підсвітять Колізей.

Як відомо, 24 серпня Київ відвідують прем’єр-міністр Канади Марк Карні, а також спецпредставник американського президента Кіт Келлог.

Зустріч у Вашингтоні відбулася у понеділок, 18 серпня, на ній були присутні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і генсек НАТО Марк Рютте; очільники урядів Німеччини, Британії та Італії – Фрідріх Мерц, Кір Стармер та Джорджа Мелоні; президенти Франції та Фінляндії Емманюель Макрон та Александр Стубб.

Теги: #g7 #день_незалежності

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:12 24.08.2025
Келлог у Києві бере участь в урочистостях до Дня Незалежності

Келлог у Києві бере участь в урочистостях до Дня Незалежності

12:02 24.08.2025
Стармер у День Незалежності: Slava Ukraini

Стармер у День Незалежності: Slava Ukraini

11:39 24.08.2025
Голова Військового комітету НАТО: День Незалежності є нагодою вшанувати мужність українських солдатів та народу

Голова Військового комітету НАТО: День Незалежності є нагодою вшанувати мужність українських солдатів та народу

11:37 24.08.2025
Лідери Нідерландів, Великої Британії та Швейцарії привітали Україну з Днем Незалежності

Лідери Нідерландів, Великої Британії та Швейцарії привітали Україну з Днем Незалежності

11:29 24.08.2025
Світові лідери продовжують вітати Україну з Днем Незалежності

Світові лідери продовжують вітати Україну з Днем Незалежності

10:58 24.08.2025
Україну привітали Папа Римський, президент Туреччини та лідер КНР

Україну привітали Папа Римський, президент Туреччини та лідер КНР

10:42 24.08.2025
Трамп привітав Україну та українців із Днем Незалежності

Трамп привітав Україну та українців із Днем Незалежності

10:36 24.08.2025
Петро Порошенко привітав українців із Днем Незалежності

Петро Порошенко привітав українців із Днем Незалежності

09:49 24.08.2025
Рубіо в День незалежності: США віддані майбутньому України як незалежної держави

Рубіо в День незалежності: США віддані майбутньому України як незалежної держави

09:20 24.08.2025
Зеленський: Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила й міць, аби жити в безпеці та мирі

Зеленський: Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила й міць, аби жити в безпеці та мирі

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми говоримо про ті гарантії безпеки, що нас будуть захищати, а не про гарантії безпеки від РФ

Карні не виключає присутність канадських військових як частину гарантій України

Україна для далекобійних ударів використовує вітчизняну зброю і не проговорює це зі США - Зеленський

Канада синхронізує українські санкції – Зеленський

Канада готова доєднатися до програми PURL – Зеленський за результатами зустрічі з Карні

ОСТАННЄ

Зеленський: Ми говоримо про ті гарантії безпеки, що нас будуть захищати, а не про гарантії безпеки від РФ

Карні не виключає присутність канадських військових як частину гарантій України

Україна для далекобійних ударів використовує вітчизняну зброю і не проговорює це зі США - Зеленський

Україна підтримує дружбу між Україною і Угорщиною, її існування залежить від позиції Угорщини – Зеленський

Канада синхронізує українські санкції – Зеленський

Канада готова доєднатися до програми PURL – Зеленський за результатами зустрічі з Карні

Україна та Канада досягли домовленості щодо виробництва дронів

Виробництво дронів уже починається і в Канаді, і в Україні – Карні

Зеленський: Є позитивні результати на Донбасі

ГУР "привітав" окупантів з Днем Незалежності України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА