Глави МЗС країн G7 проведуть віртуальну зустріч у День Незалежності

У День Незалежності, 24 серпня, відбудеться віртуальна зустріч міністрів закордонних справ країн G7, повідомило Міністерство закордонних справ Італії.

"З нагоди Дня Незалежності України міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Антоніо Таяні підтверджує повну підтримку Італії Києва у досягненні справедливого та міцного миру, за повної поваги до суверенітету України та у тісній координації зі Сполученими Штатами та європейськими партнерами", - йдеться у повідомленні на сайті міністерства

"У цьому контексті Таяні візьме участь у віртуальній зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, скликаній канадським головуванням сьогодні о 14:00. Це також стане нагодою підбити підсумки зустрічі лідерів у Вашингтоні 18 серпня та обговорити перспективи миру в Україні", – йдеться у заяві.

Також Таяні доручив підсвітити фасад Міністерства закордонних справ кольорами українського прапора. Так само підсвітять Колізей.

Як відомо, 24 серпня Київ відвідують прем’єр-міністр Канади Марк Карні, а також спецпредставник американського президента Кіт Келлог.

Зустріч у Вашингтоні відбулася у понеділок, 18 серпня, на ній були присутні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і генсек НАТО Марк Рютте; очільники урядів Німеччини, Британії та Італії – Фрідріх Мерц, Кір Стармер та Джорджа Мелоні; президенти Франції та Фінляндії Емманюель Макрон та Александр Стубб.