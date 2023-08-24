Окупанти в Мелітополі використовують цивільний санаторій під потреби польового шпиталю

Російські окупанти в Мелітополі (Запорізька обл.) облаштували територію санаторію під польовий шпиталь для поранених російських військових, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, у ранковому зведенні Генштабу зазначають, що російські загарбники продовжують використання цивільної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

"У населеному пункті Мелітополь Запорізької області російські військовослужбовці облаштували територію санаторію під польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають приблизно 100 поранених окупантів", - ідеться в повідомленні.