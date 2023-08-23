Події

19:24 23.08.2023

Глава Єврокомісії рішуче засудила російську атаку на порт Ізмаїл

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Глава Єврокомісії рішуче засудила російську атаку на порт Ізмаїл

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн рішуче засудила російську атаку безпілотниками по порту Ізмаїл в Україні, і наголосила, що РФ відповідатиме за свої воєнні злочини.

"Росія навмисно і систематично завдає ударів по цивільній інфраструктурі і знищує тонни зерна, призначеного для харчування всього світу. Ці та інші напади на цивільне населення є воєнними злочинами, за які Росія відповідатиме", - написала глава Єврокомісії у Твіттері.

Як повідомлялося, в ніч на середу російські окупанти атакували Одещину ударними безпілотниками "Shahed-136/131", дев'ять із яких ліквідували Сили протиповітряної оборони. Унаслідок атаки на порти Дунаю знищено 13 тис. тонн зерна.

 

 

 

Теги: #рф #атака #єврокомісія #засудження

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