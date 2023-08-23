Швидкість постачань F-16 залежить від України - Зеленський

Швидкість постачань винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів залежить від України, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Що стосується F-16 як головного літака повітряного флоту України в майбутньому: у нас є домовленість із Данією. Я дуже вдячний прем'єр-міністру. У нас буде 19 винищувачів. Вони йтимуть різними етапами. На жаль, усе це не швидко, тому що це залежить на сьогодні не лише від Данії", - заявив Зеленський на пресконференції за підсумками 3-го саміту Кримської платформи в Києві.

Як зазначив президент, "це залежить від України".

"Ми маємо дати наших відповідних пілотів, фахівців, інженерів. Скажу вам так: декілька пілотів обслуговуються десятками людей технічного персоналу. Тому дуже важливо всіх хлопців відібрати, відправити. Я вже не кажу про перекладачів, про навчання тощо", - сказав він.

Окрім того, Україні ще необхідно паралельно підготувати інфраструктуру для сучасних літаків.

"Потрібно зрозуміти, що наша інфраструктура не сучасна для F-16. Ми побудуємо її якомога швидше. Це наше завдання. Це завдання наших Повітряних сил. І відправити пілотів - це завдання наших військових", - додав Зеленський.