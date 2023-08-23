Події

18:05 23.08.2023

Зеленський відкинув ідею перекидання військ зі сходу на південь

1 хв читати
Зеленський відкинув ідею перекидання військ зі сходу на південь

Президент України Володимир Зеленський відкинув ідею перекидання частини української армії зі сходу на південь, про що написала низка американських ЗМІ з посиланням на військових експертів.

"Хтось розуміє, скільки там людей, скільки там окупантів перебуває на сході? Приблизно 200 тисяч. Пропозиція така: давайте візьмемо звідти наші сили, Збройні сили, і кудись їх перекинемо. Не хочу говорити куди. Наприклад, туди, де нам це бажано або нам це потрібно", - сказав він на пресконференції в Києві в середу.

"Думаю, після цього буде наступне: кілька днів - Слов'янськ, Краматорськ, потім вони підуть на Павлоград, Дніпро відріжуть береги (Дніпра - ІФ-У). Я вважаю, що саме така надія у них є. Харків", - сказав Зеленський.

"Ми не віддамо ні Харків, ні Донбас, ні Павлоград, ні Дніпро. І саме так. І нехай усі аналітики світу на це навіть не розраховують", - заявив президент.

 

Теги: #зсу #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:48 23.08.2023
ЗС України мали успіх поблизу Новопрокопівки на мелітопольському напрямку

ЗС України мали успіх поблизу Новопрокопівки на мелітопольському напрямку

02:04 23.08.2023
Росіяни 20 разів обстріляли Сумщину, поранено 4 людей, пошкоджено багатоповерхівку та 7 авто - ОВА

Росіяни 20 разів обстріляли Сумщину, поранено 4 людей, пошкоджено багатоповерхівку та 7 авто - ОВА

01:15 23.08.2023
Близько 30 людей стали жертвами природних пожеж у Греції

Близько 30 людей стали жертвами природних пожеж у Греції

17:01 22.08.2023
На Миколаївщині затримали шахрайку, яка виманила майже 2 млн грн у родичів полонених бійців ЗСУ

На Миколаївщині затримали шахрайку, яка виманила майже 2 млн грн у родичів полонених бійців ЗСУ

10:19 22.08.2023
Воїни 47 бригади з боєм увійшли в Роботине

Воїни 47 бригади з боєм увійшли в Роботине

07:39 22.08.2023
ЗС України домоглися успіхів поблизу Роботиного і частково прорвали оборону РФ південніше Малої Токмачки

ЗС України домоглися успіхів поблизу Роботиного і частково прорвали оборону РФ південніше Малої Токмачки

07:16 22.08.2023
Окупанти почали активно зміцнювати другу і третю лінію оборони - Гуменюк

Окупанти почали активно зміцнювати другу і третю лінію оборони - Гуменюк

12:58 21.08.2023
Спроби окупантів наступати на сході України відбито, під Бахмутом за тиждень звільнено 3 кв. км - Маляр

Спроби окупантів наступати на сході України відбито, під Бахмутом за тиждень звільнено 3 кв. км - Маляр

10:08 20.08.2023
ЗСУ атакували безпілотниками авіабазу Сольці, пошкодивши стратегічні літаки противника - ISW

ЗСУ атакували безпілотниками авіабазу Сольці, пошкодивши стратегічні літаки противника - ISW

19:09 19.08.2023
За добу втрати окупантів на таврійському напрямку становили 233 особи

За добу втрати окупантів на таврійському напрямку становили 233 особи

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС готує багаторічний план підтримки України - Мішель

Зеленський: Головне завдання Кримської платформи - готувати деокупацію

Українська розвідка виманила в Україну російський гелікоптер Мі-8 з пілотом

Кількість жертв атаки ворожих безпілотників у Ромнах зросла до 4 осіб - глава МВС

Унаслідок нічної атаки російських безпілотників на порти Дунаю знищено 13 тис. тонн зерна

ОСТАННЄ

Рада врегулювала терміни розслідування воєнних злочинів

В Україні зібрано 20,7% баштанних культур

Українська ППО збила 14 ракет "Кинджал" - Стратком ЗСУ

Франція не визнає результатів фейкових виборів на окупованих територіях України - Макрон

Війна має закінчитися тим, що Крим повернеться Україні, - президент Угорщини

Рада визначила пріоритетні напрями держполітики у сфері деокупації, реінтеграції і відновлення Криму та Севастополя

Лісовий: Школа в Ромнах знищена, укриття вціліло й витримало - бережіть себе і близьких, спускайтеся в укриття

ЄС готує багаторічний план підтримки України - Мішель

У Раді підтвердили достовірність документів про закупівлі Міноборони курток для військових за втричі завищеними цінами - нардеп Радіна

Ми маємо зробити все, щоб Крим знову став частиною України, - Дуда

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА