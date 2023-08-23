Зеленський про хід контрнаступу: Ми йдемо постійно і постійно рухаємося вперед

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи хід контрнаступу, заявив, що українські Збройні сили на кількох напрямках фронту йдуть на ворога постійно, хоча й потроху, але постійно рухаються вперед.

"Ми сьогодні говорили з прем'єр-міністром (Фінляндії, про хід українського контрнаступу - ІФ-У). Не про все буду публічно говорити. Але, тим не менш, ми бачимо на кількох напрямках, що ми йдемо вперед", - заявив він на спільній із прем'єром Фінляндії Петтері Орпо пресконференції в Києві.

Водночас, зазначив він, "нам дуже складно, тому що Росія залишає після себе дуже щільні мінування, тисячі мін".

"Найголовніше - тенденція. Тенденція, яку доповідають мені військові, яку я отримую щодня, - ми йдемо постійно і постійно рухаємося вперед. Так, потроху, але, тим не менш, спрямовано і правильно", - наголосив глава держави.