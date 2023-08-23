Більше ніж половина українців заявляють про прохолодне ставлення до жителів ОРДЛО, але лише 5% - до жителів окупованих у 2022 році районів - соцопитування

Переважна більшість українців (83%) заявляють про тепле ставлення до жителів окупованих районів Херсонської та Запорізької областей, однак щодо жителів окупованого в 2014 році Криму цей показник значно менший (47%), а до жителів окупованих у 2014 році окремих районів Донецької та Луганської областей - іще менший (22%).

Про це свідчать результати соціологічного дослідження до Дня Незалежності "Уявлення про патріотизм та майбутнє України", проведеного агентством "Рейтинг" 16-20 серпня 2023 року й оприлюдненого в середу.

Про прохолодне ставлення до жителів окупованих 2022 року жителів південних районів України заявили лише 5% респондентів, до жителів Криму - 31%, до жителів ОРДЛО - 55%.

При цьому біженці, молодші респонденти та жителі більш східних і південних макрорегіонів схильні дещо тепліше ставитися до всіх зазначених категорій, але відхилення від середніх показників є дуже незначним і не впливає на загальну картину вибірки. Зокрема, серед жителів підконтрольної Україні частини Донбасу прохолодне ставлення до жителів ОРДЛО також превалює над теплим.

Опитування проводилося методом CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) серед 6050 респондентів, зокрема 700 внутрішньо переміщених осіб, які перебувають в Україні, і 750 біженців з України. Структура масиву відображає структуру населення України станом на початок 2022 року. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 для всього масиву даних становить не більше ніж 1,5%, для підмасивів (ВПО і біженці) - не більше ніж 4%.