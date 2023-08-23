Події

05:35 23.08.2023

На Вінниччині дев'ятеро людей загинуло у ДТП, обставини встановлюються - поліція

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На Вінниччині дев'ятеро людей загинуло у ДТП, обставини встановлюються - поліція

Дев'ятеро людей, серед яких діти, загинули в аварії у Хмельницькому районі Вінницької області у вівторок увечері, повідомляє відділ комунікації Національної поліції Вінницької області у Facebook.
"Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу с. Бродецьке Хмельницького району 22 серпня о 19:28. За попередньою інформацією слідства, внаслідок зіткнення ВАЗу з вантажним автомобілем DAF загинули водій легковика та 8 його пасажирів, серед яких – діти", - повідомили у відомстві. .
Вказується, що на місці трагедії працюють слідчі обласного главку, поліцейські відділення поліції №2 Хмельницького райвідділу, криміналісти та рятувальники. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

 

Теги: #дтп #україна #жертви #вінниця

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