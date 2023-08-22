Унаслідок вечірнього артобстрілу Донеччини троє мешканців загинули та двоє поранено - ОВА

Російські окупанти у вечір вівторка з артилерії обстріляли Лиманську громаду, внаслідок чого загинули троє людей, ще двоє отримали поранення, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко у Telegram.

"Рашисти завдали ударів по селищах Лиманщини сьогодні ввечері: у Торському вбили трьох людей і одну поранили, ще один цивільний дістав поранення в Закітному", - написав Кириленко.

Глава ОВА зазначив, що прикордонні громади Донецької області щодня зазнають ворожих обстрілів.

Як повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в Telegram, за фактами обстрілів Лиманської громади вже розпочато досудове розслідування під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури через порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

В Офісі генпрокурора уточнили, що у с. Торське обстріл стався приблизно о 18:50, біля приватного будинку загинули дві жінки та чоловік віком від 63 до 88 років, а поранений отримав множинні травми грудної клітки, плеча та стегна. "Йому надано медичну допомогу", - сказано в повідомленні.

Вказується, що повторний обстріл стався за півгодини, у с. Закітне 26-річний чоловік отримав перелом черепа і забій головного мозку, він був госпіталізований у важкому стані.