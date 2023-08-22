Глава МЗС Туреччини відвідає Україну 25 серпня - ЗМІ

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відвідає Україну 25 серпня, повідомляє турецьке державне агентство Anadolu з посиланням на дипломатичні джерела.

Джерела, які попросили не називати їхніх імен через обмеження на спілкування зі ЗМІ, не поділилися додатковою інформацією про візит.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган раніше оголосив, що Фідан може незабаром відвідати Росію для проведення переговорів віч-на-віч.

Минулого місяця РФ заявила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи.