Навчальний рік у київських школах триватиме з 1 вересня до 31 травня, компенсаторні заняття та атестація - до 28 червня

Департамент освіти і науки Київської міської державної адміністрації визначив структуру нового 2023/2024 навчального року в столиці, повідомляється на сайті КМДА.

Перший семестр триватиме з 1 вересня до 22 грудня 2023 року, другий - із 8 січня до 31 травня 2024 року. Останні дзвоники прозвучать у школах 31 травня. Осінні канікули заплановані з 23 до 29 жовтня, зимові - з 23 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року, а весняні відбудуться в період із 25 до 31 березня 2024 року. Компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат і розривів, атестація та інші заходи, передбачені навчальною програмою, можуть тривати до 28 червня 2024 року. Про це розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

"Новий навчальний рік у столиці традиційно стартує 1 вересня і триватиме до 28 червня 2024 року - з перервами на канікули, атестацією та проведенням компенсаторних занять. Ми будемо враховувати безпекову ситуацію в умовах воєнного стану та інші фактори, які можуть вплинути на організацію освітнього процесу, та, за необхідності, вноситимемо зміни в структуру навчального року", - розповів Мондриївський.

Формат, у якому працюватиме кожна школа, визначатиме кожен заклад самостійно, після консультацій із батьками учнів. Рішення про очний, дистанційний або змішаний формат навчання впроваджуватимуть після засідань педагогічних рад з урахуванням норм безпеки та побажань батьків.

"Безпека дітей та освітян - на першому місці. Тому перед тим, як визначатися з форматом навчання, мають бути враховані технічні можливості укриттів, що розташовані безпосередньо в закладі освіти або в пішій доступності до нього. Розклад занять керівники шкіл складатимуть відповідно до кількості охочих навчатися очно і місткості укриття. Звісно, ми просимо по можливості віддавати перевагу саме очному навчанню", - пояснив заступник голови КМДА.

Кожна школа має оновити схеми руху учасників освітнього процесу під час тривоги та провести відповідні тренування й навчання правил перебування в укриттях.