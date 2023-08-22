Міністр оборони Нідерландів прибула до Києва

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен прибула в Україну і взяла участь у Міжнародному ветеранському форумі.

"Для мене велика честь і задоволення бути тут сьогодні. Я була в Києві рівно один рік тому. Звісно, ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. І я також завжди вдячна, але ніяковію, коли ви дякуєте мені та Нідерландам за підтримку, яку ми надаємо. Тому що ми хочемо допомогти, ми хочемо зробити все, що в наших силах, ми це відчуваємо. Це наша відповідальність, це наше завдання. Ви ведете війну, але це також і наша війна", - сказала вона на Міжнародному ветеранському форумі у вівторок.