Події

12:59 22.08.2023

Міністр оборони Нідерландів прибула до Києва

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Міністр оборони Нідерландів прибула до Києва

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен прибула в Україну і взяла участь у Міжнародному ветеранському форумі.

"Для мене велика честь і задоволення бути тут сьогодні. Я була в Києві рівно один рік тому. Звісно, ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. І я також завжди вдячна, але ніяковію, коли ви дякуєте мені та Нідерландам за підтримку, яку ми надаємо. Тому що ми хочемо допомогти, ми хочемо зробити все, що в наших силах, ми це відчуваємо. Це наша відповідальність, це наше завдання. Ви ведете війну, але це також і наша війна", - сказала вона на Міжнародному ветеранському форумі у вівторок.

Теги: #нідерланди #оллонгрен

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