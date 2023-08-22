Унаслідок нічних обстрілів Вовчанська пошкоджено чотири будинки, рятувальники деблокували з-під завалів жінку

У ніч проти вівторка, приблизно о 3:00, російські окупаційні війська обстрілювали Вовчанськ, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено та зруйновано 4 житлових будинки. Рятувальники деблокували з-під завалів одного з будинків його власницю - 56-річну жінку. Серйозних тілесних ушкоджень у жінки не було, госпіталізації не потребувала", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, близько 00:30 окупанти обстріляли також Куп'янськ-Вузловий. У результаті пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа.

Крім того, минулої доби ворожих обстрілів зазнали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області. У результаті, зокрема, в Куп'янську пошкоджено житлові будинки, сталася пожежа. У Чернещині пошкоджено приватний будинок і лінії електропередачі.