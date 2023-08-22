Події

08:38 22.08.2023

Унаслідок нічних обстрілів Вовчанська пошкоджено чотири будинки, рятувальники деблокували з-під завалів жінку

1 хв читати
Унаслідок нічних обстрілів Вовчанська пошкоджено чотири будинки, рятувальники деблокували з-під завалів жінку

У ніч проти вівторка, приблизно о 3:00, російські окупаційні війська обстрілювали Вовчанськ, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено та зруйновано 4 житлових будинки. Рятувальники деблокували з-під завалів одного з будинків його власницю - 56-річну жінку. Серйозних тілесних ушкоджень у жінки не було, госпіталізації не потребувала", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, близько 00:30 окупанти обстріляли також Куп'янськ-Вузловий. У результаті пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа.

Крім того, минулої доби ворожих обстрілів зазнали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області. У результаті, зокрема, в Куп'янську пошкоджено житлові будинки, сталася пожежа. У Чернещині пошкоджено приватний будинок і лінії електропередачі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:22 22.08.2023
У Херсонській області через обстріли четверо людей дістали поранення, є влучання в житлові квартали та фермерське господарство

У Херсонській області через обстріли четверо людей дістали поранення, є влучання в житлові квартали та фермерське господарство

07:54 22.08.2023
Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу, одну людину поранено, пошкоджено будинки та ЛЕП

Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу, одну людину поранено, пошкоджено будинки та ЛЕП

00:42 22.08.2023
Внаслідок ворожих обстрілів у Сумській області за день зафіксували 86 вибухів

Внаслідок ворожих обстрілів у Сумській області за день зафіксували 86 вибухів

11:38 21.08.2023
Обстріли РФ залишили без газу Куп'янськ і без електрики - Вовчанськ Харківської області

Обстріли РФ залишили без газу Куп'янськ і без електрики - Вовчанськ Харківської області

09:14 21.08.2023
За добу на Харківщині один мирний житель загинув, 11 поранені внаслідок ворожих обстрілів - ОВА

За добу на Харківщині один мирний житель загинув, 11 поранені внаслідок ворожих обстрілів - ОВА

08:49 21.08.2023
Ворог обстріляв Куцурубську громаду Миколаївської області, виникла пожежа на території підприємства

Ворог обстріляв Куцурубську громаду Миколаївської області, виникла пожежа на території підприємства

08:37 21.08.2023
Окупанти вранці обстріляли прикордоння Сумської області

Окупанти вранці обстріляли прикордоння Сумської області

08:35 21.08.2023
На Донеччині окупанти поранили сімох місцевих жителів

На Донеччині окупанти поранили сімох місцевих жителів

08:21 21.08.2023
Ворог за добу випустив 377 снарядів по Херсонській області

Ворог за добу випустив 377 снарядів по Херсонській області

05:42 21.08.2023
Росіяни за добу 14 разів обстріляли Сумську область

Росіяни за добу 14 разів обстріляли Сумську область

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 410 окупантів і 31 артилерійську систему противника

Зеленський зустрівся з президентом Греції

Зеленський закликав Грецію допомогти захисту чорноморської акваторії системами ППО

Греція візьме участь у тренуваннях українських пілотів на F-16

Зеленський прибув до Греції для участі в саміті "Україна - Балкани"

ОСТАННЄ

Сили оборони просунулися поблизу Роботиного на південному фронті

Сили оборони за добу ліквідували 410 окупантів і 31 артилерійську систему противника

Унаслідок нічного обстрілу в Запоріжжі пошкоджено чотири багатоповерхові будинки, без жертв

ЗС України домоглися успіхів поблизу Роботиного і частково прорвали оборону РФ південніше Малої Токмачки

Окупанти почали активно зміцнювати другу і третю лінію оборони - Гуменюк

Окупанти за добу здійснили два ракетні та 43 авіаційні удари

Сили оборони просуваються на мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу вразили чотири пункти управління окупантів

22 серпня: Яке сьогодні свято

Пентагон схвалив продаж бойових вертольотів Араche для Польщі, сума угоди - $12 млрд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА