Події

07:16 22.08.2023

Окупанти почали активно зміцнювати другу і третю лінію оборони - Гуменюк

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Окупанти почали активно зміцнювати другу і третю лінію оборони - Гуменюк

На південному фронті російські окупанти намагаються ущільнити оборону і почали активно будувати оборонні споруди, повідомила керівниця пресцентру Оперативного Командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

"Вони намагаються ущільнити оборону, зокрема, створенням залізобетонних конструкцій, додатково окопатися і глибше закріпитися. Але ця робота вже зосереджена на другому рубежі оборони і третій рубіж уже починає більш жваво проявляти себе", - пояснила Гуменюк.

Вона зазначила, що окупанти усвідомлюють, що за деякий час їм знадобиться вже третій рубіж оборони.

 

 

 

Теги: #фронт #ситуація #південь

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