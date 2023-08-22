Окупанти почали активно зміцнювати другу і третю лінію оборони - Гуменюк

На південному фронті російські окупанти намагаються ущільнити оборону і почали активно будувати оборонні споруди, повідомила керівниця пресцентру Оперативного Командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

"Вони намагаються ущільнити оборону, зокрема, створенням залізобетонних конструкцій, додатково окопатися і глибше закріпитися. Але ця робота вже зосереджена на другому рубежі оборони і третій рубіж уже починає більш жваво проявляти себе", - пояснила Гуменюк.

Вона зазначила, що окупанти усвідомлюють, що за деякий час їм знадобиться вже третій рубіж оборони.