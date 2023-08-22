Події

07:12 22.08.2023

Окупанти за добу здійснили два ракетні та 43 авіаційні удари

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Окупанти за добу здійснили два ракетні та 43 авіаційні удари

Минулої доби ворог завдав 2 ракетних і 43 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомили в Генштабі Збройних сил України у вівторок уранці.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться в повідомленні, опублікованому у фейсбуці.

Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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