Окупанти за добу здійснили два ракетні та 43 авіаційні удари

Минулої доби ворог завдав 2 ракетних і 43 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомили в Генштабі Збройних сил України у вівторок уранці.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться в повідомленні, опублікованому у фейсбуці.

Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.