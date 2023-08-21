Події

22:57 21.08.2023

Зеленський зустрівся з президентом Греції

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Зеленський зустрівся з президентом Греції


 У межах робочого візиту до Греції президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Греції Катериною Сакелларопулу, повідомляє прес-служба глави держави в понеділок увечері.
Глави держав обговорили поточний стан справ на передовій і безпекову ситуацію в регіоні з огляду на продовження російської агресії проти України.
Зеленський подякував Греції та особисто Катерині Сакелларопулу за надання підтримки нашій державі з початку повномасштабного вторгнення.
Президент України відзначив особливу увагу лідера Греції до потреб українських громадян, які знайшли тимчасовий притулок у цій країні. Він окремо подякував грецькій стороні за програму оздоровлення українських дітей, які постраждали від російської агресії.
Глава Української держави висловив сподівання на долучення Греції до відновлення постраждалих регіонів України.
"Знаємо про особливу роль Одеси в історії Греції та очікуємо на залучення вашої країни до відновлення міста та Одеської області. Пропоную Греції взяти патронат над цим регіоном", - зазначив Зеленський.

Теги: #україна #переговори #греція #зеленський

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