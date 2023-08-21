Плани Данії та Нідерландів поставити F-16 Україні не змінюють позиції Берліна щодо ракет Taurus

Німеччина вивчатиме питання постачань Києву авіаційних крилатих ракет Taurus незалежно від передачі Україні винищувачів F-16 Данією і Нідерландами, заявив у понеділок представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт.

"Важливо, що наразі нової ситуації в цьому питанні немає", - наводять його слова західні ЗМІ.

У відповідь на запитання, чи не збільшить ситуація з F-16 тиск на Берлін у плані ймовірних постачань Taurus, він зазначив, що влада Німеччини "не відчуває такого тиску".

При цьому Гебештрайт нагадав, що ФРН - найбільший після США постачальник військової допомоги Україні.

Данія і Нідерланди раніше обіцяли направити Києву F-16.

Напередодні данський прем'єр-міністр Метте Фредеріксен заявила, що Данія має намір передати Україні 19 літаків F-16. Вона висловила сподівання, що перші шість винищувачів будуть поставлені Києву приблизно до Нового року.

Тим часом раніше в серпні німецькі ЗМІ повідомляли, що влада ФРН незабаром може зробити заяву про передачу Україні авіаційних крилатих ракет Taurus з дальністю польоту понад 500 км. За даними t-online, ВПС ФРН уже дали добро на це. Водночас низка джерел у Соціал-демократичній партії Німеччини підтвердила, що ФРН бажає надсилати Україні нові системи озброєння лише за координації зі США. У зв'язку з цим видання нагадувало, що раніше Вашингтон не задовольняв запити України на постачання тактичних балістичних ракет ATACMS.

Глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус заявляв, що постачання ракет Taurus Україні наразі не є пріоритетом для Берліна. Зі свого боку ЕФЕ повідомило, що уряд ФРН розглядає можливість передачі Україні авіаційних крилатих ракет Taurus за умови, що в них внесуть модифікації для скорочення радіусу дії. За даними німецьких ЗМІ, у компанії Taurus Systems, яка виробляє ракети, вважають, що внести такі модифікації технічно можливо, однак це займе декілька тижнів.

Зараз бундесвер має 600 од. Taurus. 150 перебувають у робочому стані, решту може повернути до ладу німецька промисловість. Про те, скільки ракет ФРН готова відправити Україні, поки що не повідомлялося.