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19:19 21.08.2023

Питання доцільності ратифікації Римського статуту варто розглядати вже після перемоги України

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Питання доцільності ратифікації Римського статуту варто розглядати вже після перемоги України

Заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов вважає неактуальною під час повномасштабної агресії РФ проти України дискусію щодо доцільності ратифікації Україною Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

"Я не порушував би наразі питання підписання Римського статуту. Поясню чому. Тому що не в нас, а в абсолютній більшості наших військових хтось поселив певні страхи того, що в разі ратифікації Римського статуту наші військові можуть бути піддані кримінальному переслідуванню з боку Міжнародного кримінального суду", - сказав Смирнов журналістам у понеділок у Києві в перерві міжнародної конференції "Спеціальний трибунал за злочин агресії проти України".

Смирнов пояснив, що насправді їх можуть переслідувати і без ратифікації Римського статуту.

"Підходити до ратифікації Римського статуту наразі треба обережно, чітко давши відповідь на декілька запитань: навіщо це робити наразі, під час війни без відповідної роз'яснювальної роботи серед військових, що ратифікація не становить для них якихось нових відкриттів. Друге питання - навіщо це Україні", - наголосив він.

Смирнов нагадав, що ціла низка країн, зокрема й США, узагалі не ратифікували Римський статут.

"Вважаю, що питання вивчення доцільності ратифікації Римського статуту варто перенести на час - після перемоги України", - підсумував Смирнов.

 

Теги: #смирнов #перенесення #ратифікація #статут

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