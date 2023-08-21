Кількість постраждалих від ракетної атаки по Чернігову збільшилася до 181 людини - ОДА

До 181 людини збільшилася кількість постраждалих унаслідок ракетного удару росіян по драмтеатру в центрі Чернігова 19 серпня, повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Як передає "Суспільне" з посиланням на Брижинського, унаслідок ракетного удару росіян по драмтеатру постраждала 181 людина, з яких семеро загинуло. 41 людина перебуває в лікарні, серед них четверо у важкому стані, ще 16 осіб прооперовано.

Як зазначив Брижинський, унаслідок ракетного удару постраждало 10 адміністративних будівель і 53 житлові будинки. У житлових будинках постраждало 398 квартир: там зруйновані вікна, двері, стелі. Зруйновано приблизно 6,5 тис. кв. м покрівель. За його словами, відновлення покрівель у пріоритеті, через наближення осені та сезону дощів.

Раніше повідомляли про 156 постраждалих.