Події

14:17 21.08.2023

Україна зможе використовувати передані F-16 тільки на своїй території - міністр оборони Данії

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Україна зможе використовувати передані F-16 тільки на своїй території - міністр оборони Данії

Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен заявив, що Україна зможе використовувати передані їй винищувачі F-16 винятково на своїй території, повідомляє агентство Reuters у понеділок.

"Ми даємо зброю за умови, що її буде використано для витіснення противника з території України. І не більше того... Такі умови, чи то танки, винищувачі, чи щось іще", - сказав Еллеманн-Єнсен у понеділок.

Раніше повідомлялося, що Данія поставить Україні 19 літаків F-16.

 

Теги: #данія #f_16

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