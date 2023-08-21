Україна зможе використовувати передані F-16 тільки на своїй території - міністр оборони Данії

Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен заявив, що Україна зможе використовувати передані їй винищувачі F-16 винятково на своїй території, повідомляє агентство Reuters у понеділок.

"Ми даємо зброю за умови, що її буде використано для витіснення противника з території України. І не більше того... Такі умови, чи то танки, винищувачі, чи щось іще", - сказав Еллеманн-Єнсен у понеділок.

Раніше повідомлялося, що Данія поставить Україні 19 літаків F-16.