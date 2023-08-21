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12:43 21.08.2023

Спека в Україні спаде, ночі стануть прохолоднішими

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Спека в Україні спаде, ночі стануть прохолоднішими

В Україні в найближчі кілька днів дещо спаде спека - у вівторок, 22 серпня, температура вночі становитиме 15-20°, удень 24-29°, на Закарпатті, в центральних і східних областях 27-32°; на півдні країни вночі 18-23°, удень 30-35°, повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують, що 22 серпня буде без опадів, лише в Карпатах, на Прикарпатті та північному сході країни вдень подекуди короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві також опадів не очікується. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 22 серпня найвища температура вдень була 36,6° у 2000 р., найнижча вночі 4,6° у 1914 р.

У середу, 23 серпня, буде без опадів, лише в Карпатському регіоні короткочасні дощі, грози. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°, на Закарпатті та Прикарпатті до 31°; у південній частині країни вночі 16-21°, на узбережжі морів до 23°, удень 28-33°.

У Києві 23 серпня також без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, удень 26-28°.

 

Теги: #погода #прогноз

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